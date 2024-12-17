В Перми утвердили новых глав Свердловского и Мотовилихинского районов

«Оба зарекомендовали себя с положительной стороны, оперативно решали все оперативные задачи», — отметил на заседании думы 17 декабря глава города Эдуард Соснин.
Коротких и Чернятьев рассказали депутатам, какие ставят перед собой задачи на постах глав районов.
Напомним, Андрей Чернятьев и Александр Коротких исполняли обязанности руководителей Мотовилихинского и Свердловского районов с июля 2024 года.
Ранее «ФедералПресс» писал, что первый вице-мэр Перми может возглавить соседний муниципальный округ.