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Основной версией убийства генерала в Москве стала диверсия ВСУ

В качестве основной версии взрыва на Рязанском проспекте в Москве рассматривается диверсия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили два источника РБК, знакомые с ходом расследования.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, на место взрыва выезжали взрывотехники ФСБ, они собрали материалы для экспертизы. Также были обследованы соседние здания и строения.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к произошедшему.

Взрыв произошел утром 17 декабря, погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. СК завел дело о теракте.

Кириллов периодически проводил брифинги Минобороны России. В частности, это мероприятие должно было пройти сегодня, рассказали источники РБК. На брифинге в декабре прошлого года он заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит диверсии с боевым отравляющим веществом. В частности, по словам генерала, Киев проводил эксперименты с триэтаноламином (вещество кожно-надрывного действия) «по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям» и направлял их результаты США.

Накануне СБУ заочно предъявила обвинение Кириллову в том, что он «отдал приказ на применение химического оружия» против ВСУ.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, генерал был разоблачителем «преступлений англосаксов». Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что организаторы и исполнители убийства будут привлечены к ответственности.