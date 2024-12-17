Основной версией убийства генерала в Москве стала диверсия ВСУ

По их словам, на место взрыва выезжали взрывотехники ФСБ, они собрали материалы для экспертизы. Также были обследованы соседние здания и строения.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к произошедшему.
Взрыв произошел утром 17 декабря, погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. СК завел дело о теракте.
Кириллов периодически проводил брифинги Минобороны России. В частности, это мероприятие должно было пройти сегодня, рассказали источники РБК. На брифинге в декабре прошлого года он заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит диверсии с боевым отравляющим веществом. В частности, по словам генерала, Киев проводил эксперименты с триэтаноламином (вещество кожно-надрывного действия) «по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям» и направлял их результаты США.
Накануне СБУ заочно предъявила обвинение Кириллову в том, что он «отдал приказ на применение химического оружия» против ВСУ.
По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, генерал был разоблачителем «преступлений англосаксов». Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что организаторы и исполнители убийства будут привлечены к ответственности.