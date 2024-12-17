Основной версией убийства генерала в Москве стала диверсия ВСУ

Кириллов периодически проводил брифинги Минобороны России. В частности, это мероприятие должно было пройти сегодня, рассказали источники РБК. На брифинге в декабре прошлого года он заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит диверсии с боевым отравляющим веществом. В частности, по словам генерала, Киев проводил эксперименты с триэтаноламином (вещество кожно-надрывного действия) «по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям» и направлял их результаты США.