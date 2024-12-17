Минниханов ознакомился с льготами и проектами СЭЗ «Алят» в Азербайджане

Свободная экономическая зона была создана в 2020 году. Она занимает участок в 6500 гектаров. Ожидается, что выгодное местоположение позволит усилить ее потенциал в рамках транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора «Север-Юг». Первый этап строительства СЭЗ был завершен в 2023 году. Практически все участки, расположенные на площади в 60 га, уже распределены между инвесторами. На новых участках, которые строятся в настоящее время, будут располагаться объекты легкой и тяжелой промышленности.