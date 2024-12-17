В Казахстане предложили создать специализированный суд СНГ по правам человека

Этот предложение озвучили на научно-практической конференции с участием казахстанского омбудсмена, юристов и экспертов.
Также они выступили за разработку пакета поправок в законодательство по вопросу участия граждан в управлении делами государства. А также меры ответственности сотрудников правоохранительных органов за факты задержания и доставления без должной видеофиксации и хранения данных.
Научно-практическая конференция «Защита прав человека в РК: вызовы и перспективы» была организована офисом уполномоченного по правам человека совместно с Программой развития ООН в Казахстане, Комиссией по правам человека при президенте Казахстана, генеральной прокуратурой, министерством иностранных дел и министерством культуры и информации.
Говорили и о необходимости повысить профессиональную подготовку госслужащих, адвокатов и судей. Потому что организация специальных тренингов и образовательных программ поможет серьезно изменить отношение к правоприменительной практике, уверены участники мероприятия.
Кроме этого, предложили рекомендовать государствам СНГ на конституционном уровне закрепить приоритет международных договоров о правах и свободах человека и гражданина.