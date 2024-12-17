Токаев принял Бектенова: о чем отчитался премьер и какие поручения он получил

Как сообщил Олжас Бектенов, рост ВВП за январь — ноябрь текущего года составил 4,4%. В рамках диверсификации экономики поступательный рост достигнут в сферах сельского хозяйства (13,4%), строительства (10,3%), торговли (8,2%), транспорта (8,1%), обрабатывающей промышленности (5,3%), в том числе металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%), химической промышленности (8,4%), а также информации и связи (5,3%).