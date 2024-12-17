Сайты правительства и мэрии Новосибирска перестали работать

Днем 17 декабря корреспондент Om1 Новосибирск заметил, что правительственные ресурсы, включая сайты мэрии и электронной школы, оказались недоступны. Все они функционируют на одном и том же домене, что могло стать причиной массового сбоя. Также, по сообщениям пользователей в социальных сетях, на время прекратилась работа ГИС «Электронная школа», где публикуются электронные дневники.