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Сайты правительства и мэрии Новосибирска перестали работать

Причины инцидента остаются неизвестными.

Источник: Om1 Новосибирск

Днем 17 декабря корреспондент Om1 Новосибирск заметил, что правительственные ресурсы, включая сайты мэрии и электронной школы, оказались недоступны. Все они функционируют на одном и том же домене, что могло стать причиной массового сбоя. Также, по сообщениям пользователей в социальных сетях, на время прекратилась работа ГИС «Электронная школа», где публикуются электронные дневники.

По информации, полученной к 14:30, все сайты восстановили свою работу и вернулись в полноценный режим. Однако причины инцидента остаются неизвестными.

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