Главой бюджетного комитета новосибирского Заксобрания стала Ирина Диденко

17 декабря на очередной сессии законодательного собрания Новосибирской области парламентарии выбрали нового председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
Прежний глава комитета Федор Николаев решил досрочно сложить депутатские полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в АО «Новосибирскавтодор», где он занимает должность председателя совета директоров.
Представители бюджетного комитета предложили на ставшую вакантной должность главы кандидатуру депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Диденко. На сегодняшней сессии члены регионального парламента единогласно ее одобрили.
Депутат Ирина Диденко была избрана в законодательное собрание НСО 7 созыва по 12 округу (Бердск и Искитим). Она также является вице-спикером регионального парламента.
Кроме того, на сессии депутаты Заксобрания единогласно утвердили своего коллегу Андрея Панферова на должность бизнес-омбудсмена региона.
Иван ЛУДНОВ.