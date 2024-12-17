Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в информационной сфере

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в информационном пространстве. Особое внимание уделили взаимодействию в области трансляции телеканалов на территориях двух государств, а также развитию совместных проектов, направленных на укрепление медийного присутствия и информационного обмена.