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Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в информационной сфере

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провёл встречу с директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым, сообщает El.kz со ссылкой на МИД РК.

Источник: МИД РК

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в информационном пространстве. Особое внимание уделили взаимодействию в области трансляции телеканалов на территориях двух государств, а также развитию совместных проектов, направленных на укрепление медийного присутствия и информационного обмена.

Стороны обозначили планы на 2025 год, включая активизацию диалога на экспертном уровне по ряду приоритетных направлений. Участники встречи подчеркнули готовность к дальнейшему углублению партнёрства и обмену опытом в области массовых коммуникаций.