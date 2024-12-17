Мэр Новосибирска посетил центр управления движением в Минске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прибыл в столицу Беларуси для посещения центра управления движением. В центре ведётся мониторинг работы пассажирского транспорта. Система позволяет контролировать подвижной состав в онлайн-режиме.
— Впечатления очень хорошие — рабочий процесс выстроен четко и достоин внимания. Мы готовы к диалогу, будем обмениваться опытом с белорусскими коллегами, — сообщил градоначальник Максим Кудрявцев.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мэрия мегаполиса подписала меморандум о сотрудничестве с белорусской компанией. Организация поможет спроектировать метрополитен города.