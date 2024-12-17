Участники СВО будут контролировать строительство школ в Самарской области

Также Вячеслав Федорищев считает, что необходимо снизить гибкость при переносе сроков проведения работ и быть в этом вопросе жестче. Чтобы не было таких случаев, когда застройщик объекта не успевает закончить работы к намеченной дате, и ее начинают сдвигать из раза в раз. Из-за чего весь процесс растягивается на годы.