Участники СВО будут контролировать строительство школ в Самарской области

Участники СВО, которые вернулись к гражданской жизни, будут контролировать ход строительства школ и детских садов в Самарской области. Об этом на всероссийском штабе по капремонту учебных заведений, который прошел на площадке ЦИК партии «Единая Россия» в Москве, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Ребята — очень смелые, последовательные. Никогда не будут врать, а будут очень жестко и четко контролировать, отстаивать позиции. У многих из них есть профессиональное строительное образование. Это очень, мне кажется, правильно», — подчеркнул глава региона.
Также Вячеслав Федорищев считает, что необходимо снизить гибкость при переносе сроков проведения работ и быть в этом вопросе жестче. Чтобы не было таких случаев, когда застройщик объекта не успевает закончить работы к намеченной дате, и ее начинают сдвигать из раза в раз. Из-за чего весь процесс растягивается на годы.
Напомним, капремонт школ станет приоритетом в работе партии на ближайшие годы. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. К 2031 году обновить должны более 11 тысяч зданий учебных заведений по всей стране.