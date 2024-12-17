Президент РФ Владимир Путин назначил 10 новых судей в Самарской области

В Самарской области произошли кадровые изменения в судебной системе. Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей. Соответствующий указ глава государства подписал 13 декабря 2024 года.
«Назначить судьями Самарского областного суда Аллу Балову, Людмилу Демихову, Артема Мартынова и Джамилю Синеву», — говорится в документе.
Также были произведены назначения в районных судах областной столицы. Екатерина Титова стала судьей Волжского районного суда, Владимир Чередник — судьей Железнодорожного районного суда, а Яна Кудряшова — судьей Кировского районного суда.
В Шестом кассационном суде, расположенном в Самаре, также были назначены новые судьи. Ими стали Светлана Давыдова, Нейля Дементьева и Ирина Савченкова.