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Молдавский депутат объяснил введение ЧП в энергетике

КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» решила ввести режим чрезвычайного положения под предлогом энергетического кризиса, чтобы подготовиться к запланированным на лето парламентским выборам, считает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску.

Источник: Sputnik

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

«В состоянии ЧП нельзя проводить выборы, только если Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим отдельным решением разрешит это сделать. Введенное партией “Действие и солидарность” ЧП — это подготовка к парламентским выборам», — заявил Фотеску журналистам.

Он уверен, что власть с помощью фальсификаций уже добилась переизбрания Майи Санду на пост президента. Поэтому депутат допускает, что схожий сценарий может быть запланирован и для парламентских выборов, которые пройдут летом 2025 года.

Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.

энергетика
экономика