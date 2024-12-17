Иванец: вузы выпускают вдвое больше айтишников, чем нужно

«В этой связи мы должны провести очень серьезную работу совместно с министерством экономики, министерством труда и социальной защиты, чтобы прогноз кадров перспективный на 4−5 лет был достаточно достоверным и отвечал потребностям экономики, когда мы этих специалистов уже будем выпускать из наших университетов», — рассказал министр образования.