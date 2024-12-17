Иванец: вузы выпускают вдвое больше айтишников, чем нужно

По его словам, система образования должна четко реагировать на потребности рынка труда в инженерных кадрах.
«Мы видим определенный дисбаланс по таким направлениям, как информационные технологии. Сегодня фактически в два раза больше готовим специалистов, чем востребовано в экономике».
Иванец считает, что это объясняется инерционностью белорусской экономики. Сегодня каждый инженер должен быть фактически IT-специалистом, но по своему прикладному направлению.
Глава ведомства уточнил, что определенный дисбаланс наблюдается в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, когда готовится в 1,5−2 раза меньше специалистов, чем востребовано в этих отраслях.
«В этой связи мы должны провести очень серьезную работу совместно с министерством экономики, министерством труда и социальной защиты, чтобы прогноз кадров перспективный на 4−5 лет был достаточно достоверным и отвечал потребностям экономики, когда мы этих специалистов уже будем выпускать из наших университетов», — рассказал министр образования.