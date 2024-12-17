Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванец: вузы выпускают вдвое больше айтишников, чем нужно

МИНСК, 17 дек — Sputnik. Сегодня в Беларуси специалистов по информационным специальностям готовится вдвое больше, чем нужно в экономике, сказал министр образования Андрей Иванец перед началом совещания, посвященного вопросам качества подготовки инженерных кадров, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, система образования должна четко реагировать на потребности рынка труда в инженерных кадрах.

«Мы видим определенный дисбаланс по таким направлениям, как информационные технологии. Сегодня фактически в два раза больше готовим специалистов, чем востребовано в экономике».

констатировал министр образования.

Иванец считает, что это объясняется инерционностью белорусской экономики. Сегодня каждый инженер должен быть фактически IT-специалистом, но по своему прикладному направлению.

Глава ведомства уточнил, что определенный дисбаланс наблюдается в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, когда готовится в 1,5−2 раза меньше специалистов, чем востребовано в этих отраслях.

«В этой связи мы должны провести очень серьезную работу совместно с министерством экономики, министерством труда и социальной защиты, чтобы прогноз кадров перспективный на 4−5 лет был достаточно достоверным и отвечал потребностям экономики, когда мы этих специалистов уже будем выпускать из наших университетов», — рассказал министр образования.

экономика
образование
занятость