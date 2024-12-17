Медведев пообещал возмездие Киеву после гибели генерала Кириллова

«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — цитирует Медведева ТАСС.
Кириллов и его помощник погибли при подрыве взрывного устройства, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. По данным источника РБК, близкого к МВД, утром за генералом приехал помощник на машине, взрыв прогремел, когда генерал около 6:00 выходил из дома. Мощность взрывного устройства, как уточнил источник, составила более 100 грамм в тротиловом эквиваленте, не исключено, что оно было приведено в действие с помощью радиосигнала.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям — об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК). По данным собеседников РБК, знакомых с ходом расследования, основная версия гибели генерала Кириллова — диверсия ВСУ.
Материал дополняется.