ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси

С 7 по 21 декабря включительно лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, должно предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидата в Президенты.
Лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты, предоставляет в Центральную комиссию следующие документы: письменное заявление о согласии баллотироваться; биографические сведения по форме, установленной ЦИК; справки или копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы и занимаемой должности служащего; декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство.
Документы могут подать как сами потенциальные кандидаты в Президенты, так и их представители по доверенности. По доверенности главы государства все необходимые документы в ЦИК предоставил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько. «Сегодня по доверенности Президента мною была выполнена подача документов в Центризбирком для регистрации Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в Президенты», — рассказал Юрий Сенько.
По его словам, этап сбора подписей проходил в абсолютно спокойном режиме. «Это были пикеты на улицах, посещение предприятий, работа в тех местах, которые были определены для сбора подписей местными органами власти. Люди с большим интересом, с большим энтузиазмом встречались с членами инициативной группы и оставляли свои подписи. Полагаю, что все последующие этапы также будут проходить в спокойном, нормальном режиме. Население этого хочет. Это ощущалось во время сбора подписей», — дополнил Юрий Сенько.
С 22 по 31 декабря 2024 года включительно пройдет регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь (начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов).
С 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.