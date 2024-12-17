ЦИК принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси

По его словам, этап сбора подписей проходил в абсолютно спокойном режиме. «Это были пикеты на улицах, посещение предприятий, работа в тех местах, которые были определены для сбора подписей местными органами власти. Люди с большим интересом, с большим энтузиазмом встречались с членами инициативной группы и оставляли свои подписи. Полагаю, что все последующие этапы также будут проходить в спокойном, нормальном режиме. Население этого хочет. Это ощущалось во время сбора подписей», — дополнил Юрий Сенько.