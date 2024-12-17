Жители Приднестровья пожаловались Путину на угрозу энергетического кризиса

«Она обеспокоена тем, что с января Приднестровье останется без газа, потому что газ идет через Молдову. У них в городе расположена электростанция, которая как раз питается от этого газа. И если газ отключат, то работать она сможет только 50 дней. То есть, они боятся, что останутся и без газа, и без света», — сообщил Мергульчиев.