Жители Приднестровья пожаловались Путину на угрозу энергетического кризиса

Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
На прямую линию президента обратилась жительница Приднестровья. Она родилась в ЯНАО, но сейчас прописана и проживает в республике, рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калмыкии Баатр Мергульчиев.
«Она обеспокоена тем, что с января Приднестровье останется без газа, потому что газ идет через Молдову. У них в городе расположена электростанция, которая как раз питается от этого газа. И если газ отключат, то работать она сможет только 50 дней. То есть, они боятся, что останутся и без газа, и без света», — сообщил Мергульчиев.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8−800−200−40−40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. −0-