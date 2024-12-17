Замминистра промышленности и транспорта Воронежской области стал Максим Захаров

Максиму Захарову 34 года. Он родился в городе Горький (сейчас — Нижний Новгород). В 2011 году получил квалификацию бакалавра по специальности «Менеджмент» в Воронежском госуниверситете, в 2013-м — квалификацию магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук. В 2016—2023 годах трудился в управлении муниципальных закупок мэрии Воронежа, в октябре 2023 года стал руководителем управления транспорта. Эту должность господин Захаров покинул в августе.