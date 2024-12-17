Лукашенко после посещения порта осмотрел крепость — главную достопримечательность Сохара

Крепость — одна из ключевых достопримечательностей Сохара. Расположена на побережье Оманского залива. Первое укрепление на данном месте относится к ХIII веку.
В 1507 году форт был захвачен португальцами. Неоднократно перестраивался. Приобрел нынешний вид в 1621 году. В 1643 году португальцы были окончательно изгнаны из Сохара, после чего крепость на длительное время стала резиденцией местного губернатора.
В настоящее время она включает в себя музей, открытый в 1993 году, в котором демонстрируются многие археологические и исторические артефакты, относящиеся к Сохару и истории Омана. Отдельная экспозиция посвящена торговле медью, ее роли в развитии Омана.
Рядом с крепостью находится мечеть Султана Кабуса, занимающая площадь 17 тыс. кв.м, в которой одновременно могут находиться более 2000 молящихся.