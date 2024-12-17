Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко после посещения порта осмотрел крепость — главную достопримечательность Сохара

17 декабря, Оман /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения порта и свободной экономической зоны «Сохар» посетил крепость (форт) Сохар, передает корреспондент БЕЛТА. Крепость — одна из ключевых достопримечательностей Сохара. Расположена на побережье Оманского залива. Первое укрепление на данном месте относится к ХIII веку.

Источник: БЕЛТА

Крепость — одна из ключевых достопримечательностей Сохара. Расположена на побережье Оманского залива. Первое укрепление на данном месте относится к ХIII веку.

В 1507 году форт был захвачен португальцами. Неоднократно перестраивался. Приобрел нынешний вид в 1621 году. В 1643 году португальцы были окончательно изгнаны из Сохара, после чего крепость на длительное время стала резиденцией местного губернатора.

В настоящее время она включает в себя музей, открытый в 1993 году, в котором демонстрируются многие археологические и исторические артефакты, относящиеся к Сохару и истории Омана. Отдельная экспозиция посвящена торговле медью, ее роли в развитии Омана.

Рядом с крепостью находится мечеть Султана Кабуса, занимающая площадь 17 тыс. кв.м, в которой одновременно могут находиться более 2000 молящихся.

Лукашенко Александр