Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели генерала в Москве

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 УК (незаконный оборот оружия). По одной из версий следствия, взрыв является диверсией украинских военных, сообщали источники РБК. Взрыв произошел, когда генерал около 6:00 выходил из дома — рядом с ним сработало взрывное устройство, заложенное в самокат, который стоял у подъезда жилого дома.