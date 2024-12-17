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Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели генерала в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования дела об убийстве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram.

Источник: Следственный комитет РФ

На месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает детали произошедшего. Бастрыкину доложили о следственных действиях.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 УК (незаконный оборот оружия). По одной из версий следствия, взрыв является диверсией украинских военных, сообщали источники РБК. Взрыв произошел, когда генерал около 6:00 выходил из дома — рядом с ним сработало взрывное устройство, заложенное в самокат, который стоял у подъезда жилого дома.