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Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве в Москве

Утром 17 декабря в результате теракта на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Рассказываем, что известно о генерал-лейтенанте и чем он занимался.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Игорь Кириллов уроженец Костромы. Он родился 13 июля 1970 года. На момент гибели ему было 54 года.

Источник: РИА "Новости"

Карьера

Погибший окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, затем Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Тимошенко, также расположенную в Костроме, рассказывают «Ведомости».

Военную карьеру начал в 1991 году с должности командира взвода. Сначала служил в Западной группе войск в Германии, затем в Московском округе. В 1995 году стал командиром роты, в 2009 году — командиром отдельной бригады РХБ защиты.

С 2009 года служил в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ, с сентября 2014 года по апрель 2017 года руководил Военной академией РХБ защиты в Костроме, а затем был назначен на должность главы войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Работа в должности начальника войск РХБЗ

Игорь Кириллов не был «кабинетным» генералом. Ему поручали сложные государственные задачи, в том числе ликвидацию последствий стихийных бедствий, техногенных происшествий.

С его участием создавалось и принималось на вооружение тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Под его руководством проводилась разработка набора реагентов для выявления РНК коронавируса.

Именно генерал-лейтенант Кириллов стал главным обличителем противозаконных действий британских военных.

«С фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом», — охарактеризовала Кириллова представитель МИДа России Мария Захарова.

Кириллов имеет государственные и ведомственные награды, награжден званием Героя труда.

Источник: РИА "Новости"

Деятельность в период СВО

После старта спецоперации Кириллов стал одним из представителей Минобороны, выступающих с докладами и отчетами на брифингах ведомства. Он сообщал о военных разработках Украины в радиационной, химической и биологической сферах.

10 марта 2022 года Кириллов заявил о нескольких биолабораториях на Украине, на базе которых проводились исследования о передаче инфекций от птиц к человеку и их распространении. При этом в качестве переносчиков биологического оружия рассматривались перелетные птицы и летучие мыши.

Кириллов также объявил о связи Пентагона и лабораторий на Украине. Согласно документам, которые представил генерал-лейтенант, США финансировали опасные исследования не только в Харькове, но и в Тбилиси.

В июне 2024 года Кириллов представил мировому сообществу информацию о ввозе на Украину ядерного топлива и отходов химпроизводств, а также о планах Киева создать «грязную бомбу». При этом генерал-лейтенант открыл основные маршруты поставок и назвал фамилии главных кураторов проекта.

В октябре 2024 года Кириллов «рассекретил» план Украины объявить Москву виновной в применении отравляющих веществ. Чтобы это сделать, Киев намеревался устроить провокацию.

Последний брифинг Кириллова в Минобороны прошел 5 ноября. Глава РХБЗ сообщил о секретном докладе Украины о последствиях радиоактивного заражения. Киевский отчет свидетельствовал о том, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивное облако осядет только на территории России. Генерал-лейтенант подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности и в случае аварии радиация распространится на европейские страны.

Как сообщает RTVI, за день до гибели главы РХБЗ Служба безопасности Украины обвинила генерала в том, что он якобы отдал приказ «применять химоружие» против украинских военнослужащих.

На Украине прокомментировали смерть Кириллова и его помощника. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не является заказчиком гибели высокопоставленного российского военного, предположив, что ликвидировать генерал-лейтенанта могли «англосаксы» или убийство было подстроено из-за «внутренних разборок».

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник получили ранения, не совместимые с жизнью, во время взрыва у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в российской столице. Устройство было заложено в самокат. В СК России происшествие квалифицировали как теракт. Основная версия следствия — диверсия со стороны ВСУ.