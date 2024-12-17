Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве в Москве

Последний брифинг Кириллова в Минобороны прошел 5 ноября. Глава РХБЗ сообщил о секретном докладе Украины о последствиях радиоактивного заражения. Киевский отчет свидетельствовал о том, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивное облако осядет только на территории России. Генерал-лейтенант подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности и в случае аварии радиация распространится на европейские страны.