Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве в Москве

Игорь Кириллов уроженец Костромы. Он родился 13 июля 1970 года. На момент гибели ему было 54 года.
Карьера
Погибший окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, затем Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Тимошенко, также расположенную в Костроме, рассказывают «Ведомости».
Военную карьеру начал в 1991 году с должности командира взвода. Сначала служил в Западной группе войск в Германии, затем в Московском округе. В 1995 году стал командиром роты, в 2009 году — командиром отдельной бригады РХБ защиты.
С 2009 года служил в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ, с сентября 2014 года по апрель 2017 года руководил Военной академией РХБ защиты в Костроме, а затем был назначен на должность главы войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
Работа в должности начальника войск РХБЗ
Игорь Кириллов не был «кабинетным» генералом. Ему поручали сложные государственные задачи, в том числе ликвидацию последствий стихийных бедствий, техногенных происшествий.
С его участием создавалось и принималось на вооружение тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка». Под его руководством проводилась разработка набора реагентов для выявления РНК коронавируса.
«С фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом», — охарактеризовала Кириллова представитель МИДа России Мария Захарова.
Кириллов имеет государственные и ведомственные награды, награжден званием Героя труда.
Деятельность в период СВО
После старта спецоперации Кириллов стал одним из представителей Минобороны, выступающих с докладами и отчетами на брифингах ведомства. Он сообщал о военных разработках Украины в радиационной, химической и биологической сферах.
10 марта 2022 года Кириллов заявил о нескольких биолабораториях на Украине, на базе которых проводились исследования о передаче инфекций от птиц к человеку и их распространении. При этом в качестве переносчиков биологического оружия рассматривались перелетные птицы и летучие мыши.
Кириллов также объявил о связи Пентагона и лабораторий на Украине. Согласно документам, которые представил генерал-лейтенант, США финансировали опасные исследования не только в Харькове, но и в Тбилиси.
В октябре 2024 года Кириллов «рассекретил» план Украины объявить Москву виновной в применении отравляющих веществ. Чтобы это сделать, Киев намеревался устроить провокацию.
Последний брифинг Кириллова в Минобороны прошел 5 ноября. Глава РХБЗ сообщил о секретном докладе Украины о последствиях радиоактивного заражения. Киевский отчет свидетельствовал о том, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивное облако осядет только на территории России. Генерал-лейтенант подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности и в случае аварии радиация распространится на европейские страны.
Как сообщает RTVI, за день до гибели главы РХБЗ Служба безопасности Украины обвинила генерала в том, что он якобы отдал приказ «применять химоружие» против украинских военнослужащих.
На Украине прокомментировали смерть Кириллова и его помощника. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не является заказчиком гибели высокопоставленного российского военного, предположив, что ликвидировать генерал-лейтенанта могли «англосаксы» или убийство было подстроено из-за «внутренних разборок».
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник получили ранения, не совместимые с жизнью, во время взрыва у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в российской столице. Устройство было заложено в самокат. В СК России происшествие квалифицировали как теракт. Основная версия следствия — диверсия со стороны ВСУ.