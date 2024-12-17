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Эксперты поделились, что жители Крыма ожидают от прямой линии Путина

Традиционная прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00.

Источник: РИА "Новости"

По мнению председателя Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, одной из ключевых тем мероприятия станет государственная безопасность, особенно в контексте текущей непростой ситуации и специальной военной операции. Кроме того, крымчан интересуют планы по развитию региона, поддержка федеральных инициатив, направленных на улучшение качества жизни, а также реализуемые в Крыму национальные проекты.

Эксперты также считают, что важной темой станет экономическая ситуация в стране. Политолог Денис Батурин полагает, что поднимутся вопросы роста цен на продукты, в частности, резкого увеличения стоимости сливочного масла, а также стоимости топлива, которая на полуострове выше, чем в соседних регионах.

Политолог Сергей Веселовский обращает внимание на жилищный вопрос и обеспечение молодых семей жильем. По его мнению, необходимо привлекать специалистов в регионы за счет строительства государственного жилья и предоставления его молодым семьям на льготных условиях.

В 2023 году прямая линия с президентом продлилась 4 часа 4 минуты, и глава государства успел ответить на 67 вопросов из более чем 2 млн поступивших обращений.

Путин Владимир