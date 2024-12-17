Эксперты поделились, что жители Крыма ожидают от прямой линии Путина

По мнению председателя Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, одной из ключевых тем мероприятия станет государственная безопасность, особенно в контексте текущей непростой ситуации и специальной военной операции. Кроме того, крымчан интересуют планы по развитию региона, поддержка федеральных инициатив, направленных на улучшение качества жизни, а также реализуемые в Крыму национальные проекты.