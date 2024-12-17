Военные РФ и Украины ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными

«Пока не достигнута договоренность о большом обмене», — сказала она, напомнив, что ранее публиковала два списка — на 900 и 600 человек — которые «направили украинской стороне и готовы отдать». «И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», — сказала Москалькова на пресс-конференции.