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Нижегородская дума рассмотрит вопрос о слиянии с Кстовским округом 20 декабря

Заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором рассмотрят вопрос об объединении городского округа с Кстовским муниципальным округом, назначено на 20 декабря 2024 года. Об этом говорится в проекте повестки внеочередного заседания гордумы, имеющемся в распоряжении Ъ-Приволжье.

Источник: Коммерсантъ

Вопрос стоит первым в повестке дня, всего в ней девять вопросов.

Депутаты будут голосовать за или против выражения согласия населения Нижнего Новгорода на преобразование городского округа.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», вопрос официально появился в повестке менее месяца назад, обсуждение инициативы в совете депутатов Кстовского округа начали 20 ноября, 26 числа совет одобрил направление инициативы Нижнему Новгороду, уже на следующий день нижегородская гордума назначила публичные слушания, которые в обоих муниципалитетах прошли 16 декабря. В Нижнем Новгороде выступавших против были единицы, в Кстовском округе голосов за объединение было всего на четыре больше, чем голосов против. Кстовские депутаты окончательно рассмотрят вопрос 24 декабря.