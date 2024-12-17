Нижегородская дума рассмотрит вопрос о слиянии с Кстовским округом 20 декабря

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», вопрос официально появился в повестке менее месяца назад, обсуждение инициативы в совете депутатов Кстовского округа начали 20 ноября, 26 числа совет одобрил направление инициативы Нижнему Новгороду, уже на следующий день нижегородская гордума назначила публичные слушания, которые в обоих муниципалитетах прошли 16 декабря. В Нижнем Новгороде выступавших против были единицы, в Кстовском округе голосов за объединение было всего на четыре больше, чем голосов против. Кстовские депутаты окончательно рассмотрят вопрос 24 декабря.