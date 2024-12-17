Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране

«Республика Молдова стоит на пороге экономической, социальной и гуманитарной катастрофы, грозящей бросить народ страны в нищету, сравнимую с ситуацией 90-х годов. Это стало закономерным итогом безграмотного и авантюристического правления Майи Санду и партии “Действие и солидарность”. Партия социалистов призвала все здоровые силы нашего общества к объединению усилий с целью скорейшей смены власти в Молдавии и проведения по-настоящему свободных выборов парламента страны», — говорится в декларации Соцпартии.