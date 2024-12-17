Молдавские социалисты призвали объединиться для смены власти в стране

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
«Республика Молдова стоит на пороге экономической, социальной и гуманитарной катастрофы, грозящей бросить народ страны в нищету, сравнимую с ситуацией 90-х годов. Это стало закономерным итогом безграмотного и авантюристического правления Майи Санду и партии “Действие и солидарность”. Партия социалистов призвала все здоровые силы нашего общества к объединению усилий с целью скорейшей смены власти в Молдавии и проведения по-настоящему свободных выборов парламента страны», — говорится в декларации Соцпартии.
Социалисты отмечают, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу, единственная разумная стратегия для страны — возвращение к практике заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с «Газпромом» или любым другим поставщиком, который предоставит нам более низкую цену на «голубое топливо».
«Только путем удешевления энергоресурсов при создании льготных условий для молдавских фермеров и товаропроизводителей, стимулировании создания рабочих мест в пределах Молдавии мы сможем возродить нашу экономику, добиться решения социальных проблем и построить по-настоящему справедливое общество. Нынешняя власть, полностью зависимая от внешних сил и приведшая страну на грань катастрофы, не способна решить ни одну из этих проблем», — отмечается в заявлении Соцпартии.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Вопрос был рассмотрен на заседании парламента 13 декабря, оппозиции не хватило голосов, чтобы отправить кабмин в отставку.