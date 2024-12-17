В Госдуме раскрыли, зачем в РФ создают отдельные беспилотные войска

По его словам, создание отдельной структуры в Вооруженных силах РФ для массового применения беспилотных летательных аппаратов позволит обеспечить сопровождение именно этого направления. Сейчас подразделения, применяющие дроны, есть почти во всех родах войск, но занимаются ими по остаточному принципу. Спецоперация же продемонстрировала, что беспилотники помогают решать задачи огневого поражения, разведки и другие.
Картаполов добавил, что теперь войска беспилотных систем станут отдельной структурой. В ВС России появятся отдельные соединения, которые будут обеспечены современными БПЛА для выполнения действий оперативного масштаба.
«Мы должны быть впереди наших оппонентов по данному вопросу», — цитирует Картаполова RTVI.
Войска беспилотных систем будут образованы в России по поручению президента Владимира Путина. О формировании новой структуры сообщил министр обороны Андрей Белоусов. Новый род войск российской армии планируется создать к третьему кварталу 2025 года.