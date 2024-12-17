В Госдуме раскрыли, зачем в РФ создают отдельные беспилотные войска

По его словам, создание отдельной структуры в Вооруженных силах РФ для массового применения беспилотных летательных аппаратов позволит обеспечить сопровождение именно этого направления. Сейчас подразделения, применяющие дроны, есть почти во всех родах войск, но занимаются ими по остаточному принципу. Спецоперация же продемонстрировала, что беспилотники помогают решать задачи огневого поражения, разведки и другие.