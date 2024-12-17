В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах

Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.
«Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на “место за столом мирных переговоров”, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Украины. В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение “к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины”.
Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там и прошли несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.