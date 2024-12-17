Вотум недоверия Шольцу: что это значит для Германии и России

К тому же лидер христианских демократов Фридрих Мерц, которого прочили и ранее в новые канцлеры ФРГ, не раз довольно недружелюбно высказывался в адрес Москвы и даже грозил ей ультиматумом. Политик даже угрожал снять ограничения на поставки немецких дальнобойных ракет Киеву, тогда как Шольц до последнего сопротивлялся давлению по вопросу передачи такого вооружения Украине.