Бундестаг ФРГ проголосовал за вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. О своем недоверии к действующему правительству заявили 394 депутата немецкого парламента, 207 законодателей поддержали Шольца и еще 116 человек воздержались при голосовании.
Отставка действующего главы правительства может быть позитивно воспринята большинством немцев. Политолог Юрий Юденков, пишут «Известия», отмечает недовольство граждан практически любыми последними инициативами немецкого кабинета министров. Вслед за вотумом недоверия должны последовать досрочные выборы в бундестаг, на которых социал-демократы с действующим главой правительства могут потерпеть поражение.
Как считает политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин, такой финал для Шольца можно назвать предсказуемым. В последние годы из-за антироссийских санкций экономика ФРГ столкнулась с очень большими сложностями, и на этом умело сыграли оппозиционные к канцлеру силы.
Еще одной причиной недоверия Шольцу становится общее разочарование политикой левых сил. В Европе растет популярность правоконсервативных партий, отмечает эксперт.
Однако, по мнению Зорина, ждать каких-то масштабных изменений в политике ФРГ в случае отставки Шольца России не следует. Германия находится под политическим влиянием США и многое будет зависеть от курса Вашингтона после инаугурации Дональда Трампа как новоизбранного президента страны.
К тому же лидер христианских демократов Фридрих Мерц, которого прочили и ранее в новые канцлеры ФРГ, не раз довольно недружелюбно высказывался в адрес Москвы и даже грозил ей ультиматумом. Политик даже угрожал снять ограничения на поставки немецких дальнобойных ракет Киеву, тогда как Шольц до последнего сопротивлялся давлению по вопросу передачи такого вооружения Украине.