Глава Новосибирска Кудрявцев обсуждает в Минске перспективы проектирования метро

Подготовка конкурсной документации для проектирования продолжения Дзержинской линии метро в Новосибирске близится к завершению. Планировалось объявление конкурса в октябре-ноябре, но сроки были скорректированы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил наличие 600 млн рублей, выделенных на проектирование. Ожидается, что конкурс будет объявлен до конца года, а работы начнутся в 2025 году. Срок проектирования составит не менее полутора лет.