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Глава Новосибирска Кудрявцев обсуждает в Минске перспективы проектирования метро

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев находится с рабочим визитом в Минске в составе делегации Новосибирской области. Основной темой поездки является сотрудничество в области проектирования и строительства метрополитена.

Источник: Сиб.фм

В ходе визита мэр проведет встречи с руководством Минска и посетит ряд ведущих предприятий. Особое внимание будет уделено переговорам с представителями ОАО «Минскметропроект», которое занимается проектированием метро. В августе текущего года Новосибирск подписал соглашение с этой компанией о техническом консультировании и проектировании объектов метро.

Кроме «Минскметропроекта», в программе визита также посещение машиностроительного завода «БКМ-Холдинг», ОАО «МАЗ» и Центра управления движением ГП «Минсктранс». Это подчеркивает широкий спектр интересов новосибирской делегации в области транспортной инфраструктуры и машиностроения.

Подготовка конкурсной документации для проектирования продолжения Дзержинской линии метро в Новосибирске близится к завершению. Планировалось объявление конкурса в октябре-ноябре, но сроки были скорректированы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил наличие 600 млн рублей, выделенных на проектирование. Ожидается, что конкурс будет объявлен до конца года, а работы начнутся в 2025 году. Срок проектирования составит не менее полутора лет.

В связи с нехваткой специалистов необходимого профиля в Новосибирске рассматривается привлечение проектировщиков из Москвы и Беларуси. Также интерес к проекту проявляют китайские компании, в частности, China Railway Tunnel Group (CRTG).