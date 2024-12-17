Глава Новосибирска Кудрявцев обсуждает в Минске перспективы проектирования метро

В ходе визита мэр проведет встречи с руководством Минска и посетит ряд ведущих предприятий. Особое внимание будет уделено переговорам с представителями ОАО «Минскметропроект», которое занимается проектированием метро. В августе текущего года Новосибирск подписал соглашение с этой компанией о техническом консультировании и проектировании объектов метро.
Кроме «Минскметропроекта», в программе визита также посещение машиностроительного завода «БКМ-Холдинг», ОАО «МАЗ» и Центра управления движением ГП «Минсктранс». Это подчеркивает широкий спектр интересов новосибирской делегации в области транспортной инфраструктуры и машиностроения.
Подготовка конкурсной документации для проектирования продолжения Дзержинской линии метро в Новосибирске близится к завершению. Планировалось объявление конкурса в октябре-ноябре, но сроки были скорректированы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил наличие 600 млн рублей, выделенных на проектирование. Ожидается, что конкурс будет объявлен до конца года, а работы начнутся в 2025 году. Срок проектирования составит не менее полутора лет.
В связи с нехваткой специалистов необходимого профиля в Новосибирске рассматривается привлечение проектировщиков из Москвы и Беларуси. Также интерес к проекту проявляют китайские компании, в частности, China Railway Tunnel Group (CRTG).