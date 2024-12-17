Текслер: Наша цель — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей

Текслер подчеркнул, что область и дальше продолжит оказывать поддержку Челябинску: «Это крупнейший город, сердце нашего региона. От его ритмичной, уверенной, стабильной работы зависит динамика развития всей области, которая сейчас на подъеме. В прошлом году валовой региональный продукт Челябинской области превысил 2,6 триллиона рублей. Областной центр обеспечил примерно треть этого объема. В этом году планируем достичь показателя ВРП в районе 3 триллионов рублей. Надеюсь, что вклад Челябинска будет столь же весомым».