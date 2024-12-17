Текслер: Наша цель — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей

По его словам, самое важное — это работа региона для достижения победы в ходе специальной военной операции: выполнение государственного оборонного заказа, оказание помощи армии, поддержка семей военнослужащих.
Текслер подчеркнул, что область и дальше продолжит оказывать поддержку Челябинску: «Это крупнейший город, сердце нашего региона. От его ритмичной, уверенной, стабильной работы зависит динамика развития всей области, которая сейчас на подъеме. В прошлом году валовой региональный продукт Челябинской области превысил 2,6 триллиона рублей. Областной центр обеспечил примерно треть этого объема. В этом году планируем достичь показателя ВРП в районе 3 триллионов рублей. Надеюсь, что вклад Челябинска будет столь же весомым».
«Наша главная цель на следующие пять лет — сделать Челябинскую область и город Челябинск регионом и городом абсолютных возможностей», — резюмировал губернатор.
Он также повторил ранее озвученные приоритетные направления в работе своего: помощь военнослужащим и членам их семей; развитие медицины и социальной сферы, предоставление возможностей для спорта и отдыха, карьерного роста, создание рабочих мест. Кроме того, напомнил о важности ускоренного технологического развития, росте производительности труда на всех ключевых предприятиях, развитии инфраструктуры.