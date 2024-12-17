Шавкат Аюпов избран новым президентом Академии наук Узбекистана

Премьер-министр Абдулла Арипов принял участие в совещании, посвященном выборам президента Академии наук. Как сообщается, участники встречи поддержали кандидатуру академика Шавката Аюпова на пост президента Академии наук Республики Узбекистан.
«Президентом Академии наук члены общего собрания единогласно избрали академика Аюпова Шавката Абдуллаевича», — говорится в сообщении.
Шавкат Аюпов родился в 1952 году в Ташкенте. Является доктором физико-математических наук, членом Сената Олий Мажлиса.
В 1996 году он был награжден медалью «Шухрат», в 2003 году — орденом «Мехнат шухрати». В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, а в 2021 году — звание “Герой Узбекистана” и медаль “Олтин юлдуз”.
До назначения Шавкат Аюпов работал директором Института математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан.
Предыдущий президент Академии наук Узбекистана академик Бехзод Юлдашев, возглавлявший организацию с 2017 года, скончался в августе в возрасте 79 лет.