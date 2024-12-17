Шавкат Аюпов избран новым президентом Академии наук Узбекистана

В 1996 году он был награжден медалью «Шухрат», в 2003 году — орденом «Мехнат шухрати». В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, а в 2021 году — звание “Герой Узбекистана” и медаль “Олтин юлдуз”.