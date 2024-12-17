Беспрозванных назвал количество субсидированных билетов на начало 2025 года

Напомним, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Предполагается, что к ним присоединятся «Nordwind Airlines», «Смартавиа» и «Сибирь». Стоимость билетов в Москву и Санкт-Петербург в одну сторону составляет 3800 и 3500 рублей соответственно. Всего Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей.