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Беспрозванных назвал количество субсидированных билетов на начало 2025 года

Отмечается, что 61 тыс. билетов — не конечная цифра.

Источник: РИА "Новости"

С 17 декабря жители Калининградской области могут приобрести субсидированные билеты на первые месяцы 2025 года. Всего было предусмотрено 61 645 билетов, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Беспрозванных отмечает, что 61 тыс. билетов — не конечная цифра. «Вместе с министром транспорта РФ продолжаем работу по субсидиям, отслеживаем спрос, чтобы билеты были доступны всем», — добавил он.

Напомним, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Предполагается, что к ним присоединятся «Nordwind Airlines», «Смартавиа» и «Сибирь». Стоимость билетов в Москву и Санкт-Петербург в одну сторону составляет 3800 и 3500 рублей соответственно. Всего Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей.