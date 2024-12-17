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Никита Паремузов стал главой администрации Советского района Ростова

До этого он исполнял обязанности главы администрации.

Депутаты городской думы Ростова на заседании во вторник, 17 декабря, согласовали назначение Никиты Паремузова главой Советского района донской столицы. Кандидатура была утверждена единогласно.

Никите Паремузову 39 лет. В 2019 и 2020 годах он был избран депутатом городской думы, а чуть позже стал первым заместителем гендиректора муниципального предприятия «Ростовская транспортная компания» — перевозчик управляет всеми трамваями, троллейбусами и электробусами донской столицы. В городской думе Никита Паремузов был председателем постоянной комиссии по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму.

В сентябре 2024 года он стал исполняющим обязанности главы администрации Советского района и сложил депутатские полномочия.