Никита Паремузов стал главой администрации Советского района Ростова

Никите Паремузову 39 лет. В 2019 и 2020 годах он был избран депутатом городской думы, а чуть позже стал первым заместителем гендиректора муниципального предприятия «Ростовская транспортная компания» — перевозчик управляет всеми трамваями, троллейбусами и электробусами донской столицы. В городской думе Никита Паремузов был председателем постоянной комиссии по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму.