Волгоградский губернатор обсудил продление скоростного трамвая

Напомним, недавно облкомдортранс принял решение обрезать путь маршруткам из Городище, Волжского, Краснослободска и Светлого Яра, а потом передумал, сославшись на то, что как раз сейчас Волгограду пришли документы от Российского университета транспорта. Там подготовили для нас программу комплексного развития транспортной инфраструктуры волгоградской агломерации.