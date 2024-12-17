Волгоградский губернатор обсудил продление скоростного трамвая

Волгоградские власти доверят разработку комплексной транспортной схемы Волгограда представителям российских институтов. Задач у разработчиков много: в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провел совещание по развитию транспортной схемы Волгограда, где и обсудили, что нужно сделать в этой сфере в ближайшие 10 лет.
Как рассказали в администрации региона, речь на совещании шла о развитом транспортном сообщении между районами Волгограда, создании транспортно-пересадочных узлов, исключении левых поворотов и обустройстве новых пешеходных переходов, расширении дорог и их реконструкции, капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры и многом другом. В том числе обсудили продление линии скоростного трамвая.
Напомним, недавно облкомдортранс принял решение обрезать путь маршруткам из Городище, Волжского, Краснослободска и Светлого Яра, а потом передумал, сославшись на то, что как раз сейчас Волгограду пришли документы от Российского университета транспорта. Там подготовили для нас программу комплексного развития транспортной инфраструктуры волгоградской агломерации.