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Губернатор Челябинской области Текслер жестко высказался о проблемах ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время выступления перед депутатами Челябинской городской думы отметил сферу ЖКХ.

Источник: ФедералПресс

«Здесь, конечно, нужно наводить порядок, в том числе обеспечить контроль за деятельностью нерадивых управляющих компаний. Считаю, что надо встряхнуть это болото, нормализовать работу водоканала, усилить функционирование теплоснабжающих организаций, повысить эффективное использование ресурсов, в том числе переданных с областного уровня».

приводит слова губернатора «КП-Челябинск».

Напомним, ранее Челябинскую область посетил генпрокурор Краснов. После его визита губернатор уволил руководителя Госжилинспекции из-за отсутствия реакции на проблемы жителей области. Также Алексей Текслер поручил главам всех муниципалитетов взяться за проблемы в сфере ЖКХ и решать их оперативно.

Отметим, недавно прошла прямая линия губернатора Алексея Текслера. На нее поступило больше 10 тысяч обращений. Благодаря этому многие проблемы в сфере ЖКХ решались молниеносно.

ЖКХ