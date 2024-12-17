Губернатор Челябинской области Текслер жестко высказался о проблемах ЖКХ

«Здесь, конечно, нужно наводить порядок, в том числе обеспечить контроль за деятельностью нерадивых управляющих компаний. Считаю, что надо встряхнуть это болото, нормализовать работу водоканала, усилить функционирование теплоснабжающих организаций, повысить эффективное использование ресурсов, в том числе переданных с областного уровня».
Напомним, ранее Челябинскую область посетил генпрокурор Краснов. После его визита губернатор уволил руководителя Госжилинспекции из-за отсутствия реакции на проблемы жителей области. Также Алексей Текслер поручил главам всех муниципалитетов взяться за проблемы в сфере ЖКХ и решать их оперативно.
Отметим, недавно прошла прямая линия губернатора Алексея Текслера. На нее поступило больше 10 тысяч обращений. Благодаря этому многие проблемы в сфере ЖКХ решались молниеносно.