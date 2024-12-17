Леонид Михайлюк возглавил УФСБ по Краснодарскому краю. Глава региона Вениамин Кондратьев встретился с новым руководителем ведомства.
Губернатор отметил, что работа ФСБ, командное взаимодействие с ней — это ключевой фактор в обеспечении надежной защиты края.
«Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все возможное, чтобы и жители Краснодарского края, и гости чувствовали себя полностью в безопасности», — в свою очередь сказал Леонид Михайлюк.
Леонид Михайлюк служит в ФСБ около 40 лет. В 1984 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, в 2000 году — Академию ФСБ России.
С 1992 по 2001 год руководил отделом по борьбе с терроризмом УФСБ по республике Адыгея. С 2001 по 2011 годы занимал должность замначальника УФСБ по Пермскому краю.
С 2011 по 2016 год Леонид Михайлюк возглавлял УФСБ по Вологодской области, с 2016 по 2018 годы — УФСБ по Калининградской области.
С ноября 2018 года находился на должности начальника УФСБ по республике Крым и городу Севастополю.