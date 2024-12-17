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Премьер Италии анонсировала 16-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) уже приступает к работе над 16-м пакетом антироссийских санкций, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. На этой неделе ЕС утвердил 15-й пакет ограничений.

Источник: AP 2024

По словам Мелони, принимаемые направлены на то, чтобы «добиться справедливого мира» на Украине. «Мы поддержали 15-й санкционный пакет, тогда как 16-й уже в стадии разработки», — сказала она в ходе выступления в парламенте (цитата по ТАСС).

Завтра, 18 декабря, министр обороны Италии Гуидо Крозетто представит парламенту новый пакет военной помощи Украине, содержание которого не раскрывается. 19 декабря в Брюсселе пройдет последний в этом году саммит ЕС. На ее полях Джорджа Мелони планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЕС вчера, 16 декабря, утвердил 15-й пакет санкций против России. В санкционный список внесены 54 физлица и 30 организаций, в том числе из России, Китая и КНДР. По данным Reuters, 10 стран Европы также добиваются расширения санкций в отношении металла из России.

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