Премьер Италии анонсировала 16-й пакет антироссийских санкций

По словам Мелони, принимаемые направлены на то, чтобы «добиться справедливого мира» на Украине. «Мы поддержали 15-й санкционный пакет, тогда как 16-й уже в стадии разработки», — сказала она в ходе выступления в парламенте (цитата по ТАСС).