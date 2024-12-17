Каллас хочет добиться выхода РФ из Сирии: мнение экспертов о позиции главы дипломатии ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас дала поручение своим подчиненным наладить отношения с новым руководством Сирии, пришедшим к власти в стране в результате свержения президента Башара Асада. Одним из условий налаживания диалога с Дамаском она назвала вывод из страны российских военных баз.
На встрече руководителей дипломатических ведомств ЕС вопрос о российских военных объектах в Сирии поднял министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, который заявил, что Москва «должна уйти» из арабской республики.
Между тем, пока информации об угрозах российским базам со стороны новых властей Сирии не поступало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о наличии контактов с новым сирийским руководством по вопросу будущего военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Ряд политологов оценивает возможность сохранения присутствия ВС РФ в Сирии как очень высокую.
Профессор МГИМО Евгений Никитенко рассказал «Интерфаксу», что российские базы в стране, вероятно, сохранятся. Новые власти Сирии, по его мнению, заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, и безопасность военных баз выступает в качестве наглядного подтверждения такой позиции. Пришедшие к руководящим постам в Сирии силы попытаются соблюсти баланс с учетом таких игроков как Турция, Россия и США, отмечает эксперт. Евросоюз, обратим внимание, в этом списке отсутствует.
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин тоже считает, что новые сирийские власти не заинтересованы в ухудшении или обострении отношений с Москвой, сообщает ТАСС. К тому же «друзьями» западных стран новые власти Сирии тоже не являются, отметил эксперт.
Ранее мы писали, что Россия, по мнению многих экспертов, может сохранить свое военное присутствие в Сирии.