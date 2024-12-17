Каллас хочет добиться выхода РФ из Сирии: мнение экспертов о позиции главы дипломатии ЕС

Профессор МГИМО Евгений Никитенко рассказал «Интерфаксу», что российские базы в стране, вероятно, сохранятся. Новые власти Сирии, по его мнению, заинтересованы в хороших отношениях с Москвой, и безопасность военных баз выступает в качестве наглядного подтверждения такой позиции. Пришедшие к руководящим постам в Сирии силы попытаются соблюсти баланс с учетом таких игроков как Турция, Россия и США, отмечает эксперт. Евросоюз, обратим внимание, в этом списке отсутствует.