ГД ввела возможность приостановки запрета деятельности террористической организации

Как напоминали авторы инициативы в пояснительной записке, закон сегодня предусматривает механизм судебного запрета деятельности организаций, признанных в РФ террористическими, и включение их в соответствующий федеральный список. При этом, указывали они, со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций «прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений». Однако в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации, отмечали парламентарии.