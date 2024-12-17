ГД ввела возможность приостановки запрета деятельности террористической организации

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в ноябре, изменениями дополняется закон «О противодействии терроризму». Согласно документу, запрет деятельности организации, в том числе иностранной и международной, признанной в РФ террористической, приостанавливается по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.
Устанавливается, что приостановка возможна «при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма» или совершение соответствующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Копия судебного решения о приостановке запрета деятельности в течение пяти дней со дня вступления в силу направляется в ФСБ для внесения изменений в список террористических организаций.
Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, новые нормы направлены в том числе на обеспечение легального взаимодействия России с движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Корреспондирующими изменениями также дополняется Кодекс административного судопроизводства РФ и закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом уточняется, что принятие судом решения о приостановлении запрета деятельности террористической организации «не является основанием для пересмотра вступивших в законную силу приговоров судов, вынесенных по уголовным делам, связанным с такой организацией, до дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения о приостановлении запрета деятельности».
Как напоминали авторы инициативы в пояснительной записке, закон сегодня предусматривает механизм судебного запрета деятельности организаций, признанных в РФ террористическими, и включение их в соответствующий федеральный список. При этом, указывали они, со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций «прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений». Однако в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации, отмечали парламентарии.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.