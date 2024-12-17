Путин наградил паралимпийского чемпиона из Краснодара Ивана Ревенко

«Горжусь, что в Краснодаре живут такие сильные, стойкие люди. С Иваном встречались в сентябре. Он планирует дальше заниматься спортом и брать новые вершины. Мы поддержим его и на соревнованиях, и вне», — отметил глава краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.