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Путин наградил паралимпийского чемпиона из Краснодара Ивана Ревенко

В Александровском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Президент России Владимир Путин наградил краснодарского спортсмена Ивана Ревенко орденом Дружбы за достижения в спорте, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

«Горжусь, что в Краснодаре живут такие сильные, стойкие люди. С Иваном встречались в сентябре. Он планирует дальше заниматься спортом и брать новые вершины. Мы поддержим его и на соревнованиях, и вне», — отметил глава краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Иван Ревенко завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию копья среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, установив личный рекорд — 30,77 метра. Краснодарец является мастером спорта международного класса, а также чемпионом России по легкой атлетике.

В 2024 году он также завоевал серебро на этапе Гран-при в Дубае и одержал победу на Кубке России и Всероссийских соревнованиях в Краснодаре.