Полковник Ходаренок: беспилотные войска можно выделить в отдельный род войск

С одной стороны, включение ВБС в состав ВКС целесообразно. А с другой стороны, Воздушно-космические силы в их нынешнем составе и без того «перегружены» различными родами войск и видами обеспечения. И как бы в этом случае внимание главнокомандующего ВКС новому и крайне перспективному роду войск не уделялось по остаточному принципу.