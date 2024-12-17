Полковник Ходаренок: беспилотные войска можно выделить в отдельный род войск

В России будет создан новый род войск — Войска беспилотных систем. Формирование новой структуры планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Об этом заявил на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Андрей Белоусов. Какими должны быть эти войска и почему так важно их создание — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина предложил сформировать Войска беспилотных систем. Глава ведомства назвал массовое применение БЛА самым значимым прорывом в тактике ВС РФ. По словам министра, подразделения и части российской армии применяют более 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки, и эти цифры постоянно растут.
К созданию подобного рода войск «Газета.Ru» призывала еще в сентябре этого года и подробно останавливалась на облике этого формирования. Особо подчеркивалось, что центральный аппарат нового рода войск должен включать начальника (может быть, и командующего), заместителей, штаб, отдел боевой подготовки, службу главного инженера, отдел по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.
Вполне возможно придать этому роду войск (как крайне перспективному) и функции заказчика. Очень даже не лишним был бы в структуре Войск беспилотных систем отдел перспективного планирования развития беспилотных систем, ибо техника в этой сфере развивается столь быстро, что крайне необходимо не опоздать с внедрением тех или иных новаций и технологий.
Самое главное — должно быть лицо, которое несет персональную ответственность за состояние и развитие подчиненного ему рода войск. Чтобы в полном объеме была реализована старая, но верная формула, когда руководители страны напоминали соответствующему руководителю —.
«государство предоставило вам все необходимые возможности для успешного функционирования подчиненной вам структуры, и теперь мы вправе строго спросить с вас за состояние дел на вверенном вам участке работы».
А пока нет начальника (командующего) Войсками беспилотных систем, то и спрашивать, естественно, не с кого.
Войска в составе ВКС?
Пока неясно, будут ли создаваемые Войска беспилотных систем отдельным родом войск в структуре Вооруженным сил (как, к примеру, Ракетные войска стратегического назначения или Воздушно-десантные войска) или же войдут в состав Воздушно-космических сил ВС РФ. По всей видимости, этот вопрос еще прорабатывается.
С одной стороны, включение ВБС в состав ВКС целесообразно. А с другой стороны, Воздушно-космические силы в их нынешнем составе и без того «перегружены» различными родами войск и видами обеспечения. И как бы в этом случае внимание главнокомандующего ВКС новому и крайне перспективному роду войск не уделялось по остаточному принципу.
Так что, вполне возможно, на первом этапе своего жизненного цикла Войска беспилотных систем в связи с исключительной важностью решаемых ими задач целесообразно выделить и в отдельный род войск (с правом начальника ВБС доклада министру обороны по наиболее принципиальным вопросам).
Пока непонятно, какая будет у нового рода войск форма одежды и эмблемы. Во всяком случае, никаких предложений по этому вопросу еще не озвучивалось. Но представляется целесообразным, чтобы эти атрибуты нового рода войск были созвучны авиационным.
Представляется верным и немедленное формирование соответствующего высшего военно-учебного заведения по тематике беспилотной техники со всеми необходимыми факультетами. Также будет правильным и создание соответствующего научно-исследовательского центра. Разумеется, все эти органы должны находится под эгидой будущего начальника (командующего) Войск беспилотных систем.
Разумеется, это далеко не полный перечень вопросов, которые надо решить в самое ближайшее время. Но что принципиально верно, так это само решение о создании Войск беспилотных систем. Без всякого преувеличения, это шаг в будущее.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),