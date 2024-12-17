Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico

По данным Politico, ситуация на рынке труда в Вашингтоне особенно напряженная. Одной из причин называют значительный отток госслужащих с большим стажем из Пентагона, Госдепартамента и других ведомств. Многие опасаются второго срока Трампа и его заявлений о намерении «очистить федеральные агентства» от ненужного аппарата.