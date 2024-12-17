Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico

«Резюме разлетаются по Вашингтону, пока команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце», — пишет издание.
По данным Politico, ситуация на рынке труда в Вашингтоне особенно напряженная. Одной из причин называют значительный отток госслужащих с большим стажем из Пентагона, Госдепартамента и других ведомств. Многие опасаются второго срока Трампа и его заявлений о намерении «очистить федеральные агентства» от ненужного аппарата.
«Многие профессионалы, которые пережили первый срок Трампа, задаются вопросом: “Смогу ли я пережить это снова?”, — приводит издание слова одного из сотрудников Госдепартамента.
По словам источников, среди самых востребованных направлений для бывших сотрудников Байдена — работа на Капитолийском холме, в комитетах Конгресса или у демократов, занимающихся вопросами обороны и внешней политики, несмотря на более низкие зарплаты.
«Все готовы согласиться на понижение в должности, потому что рабочих мест не хватает», — сообщил один из помощников демократов в Конгрессе.
По данным газеты, некоторые сотрудники также рассматривают возможности трудоустройства в международных консалтинговых компаниях, таких как WestExec Advisors или Beacon Global Strategies, а также аналитических центрах, где престижными остаются позиции старших научных сотрудников.
В то же время, как пишет Politico, похожая борьба идет и среди республиканцев, которые активно конкурируют за ключевые посты в новой администрации Трампа.