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Губернатор Кубани: Главная задача сейчас — оперативно убрать выброшенный на берег мазут

Губернатор Кубани прибыл в станицу Благовещенскую.

Источник: соцсети

Губернатор Кубани прибыл в станицу Благовещенскую, где убирают выброшенный на берег мазут. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Проведу оперативный штаб, заслушаю доклады всех задействованных служб. Определим ход дальнейших работ. Главная задача сейчас — максимально оперативно убрать выброшенный на берег мазут», — сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, в станице Благовещенской в Анапе и в четырех поселениях Темрюкского района введен режим ЧС. Загрязненный мазутом песок убирают спасатели, казаки и волонтеры.