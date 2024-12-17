Губернатор Кубани: Главная задача сейчас — оперативно убрать выброшенный на берег мазут

Губернатор Кубани прибыл в станицу Благовещенскую, где убирают выброшенный на берег мазут. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Проведу оперативный штаб, заслушаю доклады всех задействованных служб. Определим ход дальнейших работ. Главная задача сейчас — максимально оперативно убрать выброшенный на берег мазут», — сказал Вениамин Кондратьев.
Напомним, в станице Благовещенской в Анапе и в четырех поселениях Темрюкского района введен режим ЧС. Загрязненный мазутом песок убирают спасатели, казаки и волонтеры.