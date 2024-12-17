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Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить полуостров и лично увидеть, как живут крымчане на своей родной земле. Об этом говорится в обращении к турецкому лидеру, принятом на съезде.

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.

«Российский Крым сейчас — это республика, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические культурные и туристические проекты, а люди живут в мире и согласии. Мы приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на своей родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму», — говорится в обращении.

Депутаты из числа крымских татар также выразили готовность приехать в Анкару и лично рассказать президенту Турции о том, как развивается российский Крым и как живут крымские татары на своей родине.

В обращении к Эрдогану также отмечается, что общекрымский референдум 2014 года и возвращение полуострова в состав России позволили избежать межнациональных столкновений и розни, сохранить межэтническое и межконфессиональное согласие в регионе, а также дать новый мощный импульс развитию народов Крыма.

Делегаты съезда подчеркнули, что указ президента России Владимира Путина «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» позволил народам обрести не только духовное возрождение, но и социальную, политическую, экономическую поддержку.

Авторы обращения также указали, что в российском Крыму вопросы крымско-татарского народа решаются: в местах компактного проживания развивается инфраструктура, строятся детсады и школы, представители народа из числа реабилитированных обеспечиваются жильем и земельными участками.

«Особое внимание уделяется развитию крымско-татарского языка и культуры. Наши дети могут не только изучать крымско-татарский язык, но и получать образование на своем родном языке, который, в соответствии с Конституцией Республики Крым, является государственным», — отметили делегаты съезда.

Кроме того, крымские татары принимают активное участие в общественно-политической жизни республики и вносят посильный вклад в консолидацию и укрепление межнационального единства на полуострове, указывается в обращении.

В частности, по итогам выборов в 2024 году крымчане избрали 247 муниципальных депутатов и семерых депутатов Госсовета Крыма из числа крымских татар. Также представители народа занимают должности в законодательной, исполнительной и муниципальной власти.

переговоры