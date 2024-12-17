Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым

В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
«Российский Крым сейчас — это республика, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические культурные и туристические проекты, а люди живут в мире и согласии. Мы приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на своей родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму», — говорится в обращении.
Депутаты из числа крымских татар также выразили готовность приехать в Анкару и лично рассказать президенту Турции о том, как развивается российский Крым и как живут крымские татары на своей родине.
В обращении к Эрдогану также отмечается, что общекрымский референдум 2014 года и возвращение полуострова в состав России позволили избежать межнациональных столкновений и розни, сохранить межэтническое и межконфессиональное согласие в регионе, а также дать новый мощный импульс развитию народов Крыма.
Делегаты съезда подчеркнули, что указ президента России Владимира Путина «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» позволил народам обрести не только духовное возрождение, но и социальную, политическую, экономическую поддержку.
Авторы обращения также указали, что в российском Крыму вопросы крымско-татарского народа решаются: в местах компактного проживания развивается инфраструктура, строятся детсады и школы, представители народа из числа реабилитированных обеспечиваются жильем и земельными участками.
«Особое внимание уделяется развитию крымско-татарского языка и культуры. Наши дети могут не только изучать крымско-татарский язык, но и получать образование на своем родном языке, который, в соответствии с Конституцией Республики Крым, является государственным», — отметили делегаты съезда.
Кроме того, крымские татары принимают активное участие в общественно-политической жизни республики и вносят посильный вклад в консолидацию и укрепление межнационального единства на полуострове, указывается в обращении.
В частности, по итогам выборов в 2024 году крымчане избрали 247 муниципальных депутатов и семерых депутатов Госсовета Крыма из числа крымских татар. Также представители народа занимают должности в законодательной, исполнительной и муниципальной власти.