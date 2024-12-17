Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым

«Российский Крым сейчас — это республика, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические культурные и туристические проекты, а люди живут в мире и согласии. Мы приглашаем Вас посетить Крым и лично увидеть жизнь крымчан на своей родной земле, их развитие и процветание, а также те положительные изменения, которые происходят в Крыму», — говорится в обращении.