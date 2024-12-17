Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Юрием Сорокиным

В ходе рабочей встречи участники обсудили подготовку к вводу в эксплуатацию первого 25-километрового участка обхода Волгограда, который свяжет ростовскую и московскую трассы и обеспечит вывод за пределы города 8−16 тысяч автомобилей в сутки.