Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Юрием Сорокиным

В ходе рабочей встречи участники обсудили подготовку к вводу в эксплуатацию первого 25-километрового участка обхода Волгограда, который свяжет ростовскую и московскую трассы и обеспечит вывод за пределы города 8−16 тысяч автомобилей в сутки.
Также глава региона и начальник подразделения рассмотрели задачи по повышению безопасности дорожных объектов на территории Волгоградской области.
Напоминаем, что сегодня, 17 декабря, был открыт первый участок третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Губернатор также провел совещание, посвященное развитию транспортной схемы города-героя Волгограда.