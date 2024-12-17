Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Юрием Сорокиным

В администрации Волгоградской области состоялась встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и начальника ФКУ Упрдор Москва — Волгоград Юрия Сорокина.

В ходе рабочей встречи участники обсудили подготовку к вводу в эксплуатацию первого 25-километрового участка обхода Волгограда, который свяжет ростовскую и московскую трассы и обеспечит вывод за пределы города 8−16 тысяч автомобилей в сутки.

Также глава региона и начальник подразделения рассмотрели задачи по повышению безопасности дорожных объектов на территории Волгоградской области.

Напоминаем, что сегодня, 17 декабря, был открыт первый участок третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Губернатор также провел совещание, посвященное развитию транспортной схемы города-героя Волгограда.