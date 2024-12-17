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Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля, с ним все в порядке.

Источник: © РИА Новости

По сообщениям СМИ, силовики не обнаружили взрывного устройства на подземной парковке дома в центре Москвы. По их данным, правоохранители с оперативными службами проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке».

«Информация была», — сказал Картаполов, отвечая на вопрос, были ли информация о минировании его автомобиля.

По его словам, специалисты сейчас занимаются этим процессом.

«Вот вся информация, которая есть на сегодняшний день. Со мной все в порядке», — отметил депутат.

Госдума