Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля

По сообщениям СМИ, силовики не обнаружили взрывного устройства на подземной парковке дома в центре Москвы. По их данным, правоохранители с оперативными службами проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке».
«Информация была», — сказал Картаполов, отвечая на вопрос, были ли информация о минировании его автомобиля.
По его словам, специалисты сейчас занимаются этим процессом.
«Вот вся информация, которая есть на сегодняшний день. Со мной все в порядке», — отметил депутат.