Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля

По сообщениям СМИ, силовики не обнаружили взрывного устройства на подземной парковке дома в центре Москвы. По их данным, правоохранители с оперативными службами проводили проверку «после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке».