В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
Как отмечается в обращении, за 10 лет крымчане «десятки раз подвергались различным санкциям» за выбор в пользу России.
«Поймите раз и навсегда — мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян».
Делегаты съезда выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским, и этот вопрос является лишь «вопросом времени».
«Крым — Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников, еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома — это положение, принимаемое без доказательств», — подчеркнули авторы обращения.
Крымско-татарские депутаты также напомнили Гутерришу и членам Совбеза ООН об энергетической и водной блокадах Крыма, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых «меджлисовцев»*.
Однако Крым, «будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку центра», — подчеркнули делегаты.
* Запрещенная в России экстремистская организация.