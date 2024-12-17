Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос «чей Крым?»

«Поймите раз и навсегда — мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян».