Президент принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева

Болат Жамишев сообщил о том, что фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями: — на эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей; — более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге; — приобретено современное оборудование для 5 онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб; — открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей; — в сфере социальной поддержки фондом открыто 7 центров для детей с аутизмом, а также 6 реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек;Также он рассказал, что по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ: — в 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии; — образовательные гранты фонда получили более 3000 студентов; — в 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий;Кроме того, он доложил, что в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах и отметил, что фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах. Жамишев проинформировал, что в рамках социальной инициативы «Малые города — большие возможности» планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса.