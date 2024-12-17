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Предприятие из Ростовской области внесли в санкционный список ЕС

«Комбинат “Каменский”» в Ростовской области попал под зарубежные санкции.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие ФКП «Комбинат “Каменский” из Ростовской области попало в зарубежный санкционный список. Соответствующая информация указана в документации от 16 декабря 2024 года на сайте Европейского Союза.

Донское предприятие находится на 486 месте списка. В пояснительной записке указано, что речь идет о химическом заводе, поставляющем продукцию для военной промышленности.

— Комбинат участвует в выполнении российского государственного оборонного заказа, и с 2022 года объем получаемых им оборонных заказов значительно увеличился, — говорится в документе.

Также отмечается, что организация «обеспечивает существенный источник дохода правительству России».

санкции