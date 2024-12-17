Предприятие из Ростовской области внесли в санкционный список ЕС

Предприятие ФКП «Комбинат “Каменский” из Ростовской области попало в зарубежный санкционный список. Соответствующая информация указана в документации от 16 декабря 2024 года на сайте Европейского Союза.
Донское предприятие находится на 486 месте списка. В пояснительной записке указано, что речь идет о химическом заводе, поставляющем продукцию для военной промышленности.
— Комбинат участвует в выполнении российского государственного оборонного заказа, и с 2022 года объем получаемых им оборонных заказов значительно увеличился, — говорится в документе.
Также отмечается, что организация «обеспечивает существенный источник дохода правительству России».