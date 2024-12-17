Президент России Владимир Путин вручил награду паралимпийскому чемпиону из Краснодара Ивану Ревенко, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В Александровском зале Кремля прошла церемония награждения государственными наградами Российской Федерации победителей ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Глава государства вручил орден Дружбы краснодарскому спортсмену Ивану Ревенко, который завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию копья среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Иван Ревенко на Паралимпиаде-2024 метнул снаряд на отметку в 30,77 метра, установив личный рекорд. Он является мастером спорта международного класса и чемпионом России по легкой атлетике и метанию копья.
К поздравлениям присоединился глава Краснодара Евгений Наумов.
«Горжусь, что в Краснодаре живут такие сильные, стойкие люди. С Иваном встречались в сентябре. Он планирует дальше заниматься спортом и брать новые вершины. Мы поддержим его и на соревнованиях, и вне», — написал Наумов в своем telegram-канале.