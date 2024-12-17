Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
«Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед».
Он подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году позволило сохранить Крым, его единство и межнациональное и межконфессиональное согласие, и это сегодня понимают все крымчане.
Глава республики добавил, что крымско-татарский народ занимает достойное место в огромной многонациональной семье российских народов, двигается вперед и развивается, сохраняя свой язык и культуру.
«Наше единство доказывает, что никто и никогда не сможет нас разделить по национальному признаку. Никакие поводы и события не могут стать причиной неуважительного отношения к людям других национальностей и вероисповеданий», — выразил уверенность глава РК.
В ходе мероприятия Аксенов также вручил государственные награды участникам специальной военной операции из числа крымских татар.