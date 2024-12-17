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Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Главным фактором успешного развития Крыма является межнациональное и межконфессиональное согласие, разрушить единство крымчан не удастся никому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на съезде депутатов всех уровней из числа крымских татар.

Источник: AP 2024

В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.

«Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед».

сказал Аксенов

Он подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией в 2014 году позволило сохранить Крым, его единство и межнациональное и межконфессиональное согласие, и это сегодня понимают все крымчане.

Глава республики добавил, что крымско-татарский народ занимает достойное место в огромной многонациональной семье российских народов, двигается вперед и развивается, сохраняя свой язык и культуру.

«Наше единство доказывает, что никто и никогда не сможет нас разделить по национальному признаку. Никакие поводы и события не могут стать причиной неуважительного отношения к людям других национальностей и вероисповеданий», — выразил уверенность глава РК.

В ходе мероприятия Аксенов также вручил государственные награды участникам специальной военной операции из числа крымских татар.