Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма

«Хотя очень много было сделано за эти годы, на мой взгляд, не количество средств, вложенных в инфраструктуру, определяет нашу дальнейшую жизнь. Ее определяет то уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, которое у нас в Крыму сложилось за эти 10 лет. Это и есть залог успешного развития и движения вперед».